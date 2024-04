2024-04-19 13:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی بازاڕی دراوی سلێمانی رایدەگەیەنێت، بە چەند هەنگاوێك خستنەڕووی دۆلار زیاددەكرێت و ئەوەش كاریگەری هەیە لەسەر بەهای دۆلار…

