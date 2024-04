2024-04-19 15:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی دژەتیرۆر راگەیەندراوێك بڵاودەكاتەوە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی دژەتیرۆر رایدەگەیەنێت، لێكۆڵینەوە لە رووداوی تەقینەوەی ئۆتۆمبێلێك لە گەڕەكی شەهیدانی سەرچناری…

