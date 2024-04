2024-04-19 19:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تەرمی پیاوێکی تەمەن 35 بۆ 45 ساڵان، لە ئاوی ئەحمەد ئاوا نزیک ناحیەی خورماڵ دۆزرایەوە. بەرزان عوسمان، وتەبێژی…

