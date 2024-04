2024-04-19 19:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

گەنجێکی تەمەن 38 ساڵان، لە شاخی گمۆ هەڵدێرا و گیانیلەدەستدا. کامەران حەسەن، قائیمقامی قەزای ماوەت بە تۆڕی میدیایی…

