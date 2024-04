2024-04-19 21:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مێردمنداڵێک لەکاتی مەلەکردندا لە رووباری سیروان خنکا. جەمال قەدووری، وتەبێژی پۆلیسی گەرمیان لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، ئێوارەی ئەمڕۆ هەینی…

The post مێردمنداڵێک لە رووباری سیروان خنکا appeared first on Esta Media Network.