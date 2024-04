2024-04-19 23:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی رایدەگەیەنێت، “تێکدانی ئارامی و سەقامگیریی سلێمانی هێڵی سوورە”. قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم رایگەیاند،…

