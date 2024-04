2024-04-20 13:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی رژانی نەوتی رەش، رێگای دەشتی کۆیە (کلکە سماق) داخرا. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر، لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، ئەمڕۆ کاتژمێر…

The post بەهۆی رژانی نەوتی رەش رێگایەک داخرا appeared first on Esta Media Network.