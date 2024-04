2024-04-20 16:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شارەوانیی سلێمانی بڵاویکردەوە، بەهۆی پچڕانی بۆری بەشێک لە ئاوەڕۆی شەقامی بازنەیی مەلیک محمود کێشە بۆ شەقامەکە دروست دەبوو…

