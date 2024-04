2024-04-20 17:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاژانسی هەواڵی عێراقی بڵاویکردەوە، دوای تەواوکردنی سەردانەکەی بۆ واشنتۆن، ئەمڕۆ محەمەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق و وەفدی…

The post سەرۆک وەزیرانی عێراق گەیشتەوە بەغداد appeared first on Esta Media Network.