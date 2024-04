2024-04-20 19:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، وەزیری دارایی عێراق لەسەر پرسی بە بانكیكردنی مووچە نووسراوێكی ئاڕاستەی…

The post وەزیری دارایی عێراق لەبارەی مووچەوە نووسراوێك ئاراستەی حكومەتی هەرێم دەكات appeared first on Esta Media Network.