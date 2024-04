2024-04-20 19:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازیی هەرێم بڵاویکردەوە، سێیەم سەبەتەی خۆراکی ئەم مانگە بەسەر هاوڵاتییاندا دابەشدەکرێت. وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازیی…

The post سێیەم سەبەتەی خۆراک بەسەر هاوڵاتییاندا دابەشدەکرێت appeared first on Esta Media Network.