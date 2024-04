2024-04-21 12:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی عێراق رایدەگەیەنێت، دەستكرا بە پارەداركردنی مووچەی مانگی نیسانی فەرمانبەرانی دەوڵەت و كارمەندانی هێزە ئەمنییەكان. فەرمانگەی راگەیاندنی…

The post دارایی عێراق: دەستكرا بە دابەشكردنی مووچەی مانگی نیسان appeared first on Esta Media Network.