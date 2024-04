2024-04-21 12:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی ئامارێکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری لە عێراق، لە ساڵی 2023 دا، نزیکەی 70 هەزار حاڵەتی جیابوونەوەی هاوسەران تۆمارکراوە…

