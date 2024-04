2024-04-21 14:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم رایگەیاند، کارکردن لە پرۆژەی بەنداوی چەقچەق دەستیپێکردووە. ئەمەل جەلال، سەرۆکی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێم لە…

The post نوێترین زانیاریی لەبارەی نۆژەنکردنەوەی بەنداوی چەقچەق appeared first on Esta Media Network.