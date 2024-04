2024-04-21 16:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زانکۆی سلێمانی خوێندکارانی دەرچووی قۆناغی کۆتایی سەرجەم کۆلێجەکانی زانکۆ ئاگاداردەکاتەوە و دەڵێت، ”ستافی وێنەگرتنتان بۆ دابیندەکەین”. د. پێشڕەو…

