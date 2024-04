2024-04-21 21:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی ئاكرێ رایدەگەیەنێت، لە دوو رووداوی هاتوچۆدا منداڵێك و مێرمنداڵێك گیانیان لەدەستدا. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی ئاكرێ لە راگەیەندراوێكدا…

