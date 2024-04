2024-04-21 23:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مەکتەبی سیاسیی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە یادی رۆژنامەگەریی کوردیدا رایدەگەیەنێت، پشتیوانیی خۆمان بۆ گشت رۆژنامەنووسانی کوردستان لەدەستڕاگەیشتن بە…

