2024-04-22 09:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی حکومەتی عێراق رایگەیاند، سەردانەکەی ئەردۆغان واژوکردنی دوو رێککەوتننامە لەخۆدەگرێت، یەکێکیان تایبەتە بە پرسی ئاو و ئەوەی دیکەش…

