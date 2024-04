2024-04-22 10:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نەخەوتنی پێویست یەکێکە لەو کێشە باوانەی سەردەمی ئەمڕۆ، ئەو کەسانەی بەگوێرەی کاتژمێرە پێویستەکان ناخەون، دەبێت ئاگاداری دۆخی تەندروستییان…

The post کەمخەوی تووشی چیت دەکات؟ توێژینەوەیەک ئاشکرای کردووە appeared first on Esta Media Network.