2024-04-22 13:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی تەندروستی عێراق رایگەیاند، تاوەکو رۆژی یەکشەممە نزیکەی 5 ملیۆن منداڵ کوتانیان دژی سورێژە بۆ کراوە. سەیف…

