2024-04-22 14:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر، رایدەگەیەنێت، “داواکارین یاسای کاری راگەیاندن و مافی بەدەستهێنانی زانیاریی هەرێمی کوردستان بەتەواوەتی جێبەجێبکرێن”. کونسوڵخانەی…

