2024-04-22 15:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاوکات لەگەڵ گەیشتنی سەرۆکی تورکیا بۆ عێراق، بەمەبەستی واژووکردنی گرێبەستێکی چوار قۆڵی وەفدێکی ئیماراتی و قەتەری گەیشتنە بەغداد.…

