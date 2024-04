2024-04-22 22:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری پەروەردەی هەرێم رایدەگەیەنێت، لیستی مامۆستایانی وانەبێژ بۆ بە گرێبەستكردنیان رەوانەی بەغداد كراوە و چاوەڕوانین وەڵامەكەی بگەڕێتەوە. ئالان…

The post وەزیری پەروەردەی هەرێم دڵنیایی بە مامۆستایانی وانەبێژ دەدات appeared first on Esta Media Network.