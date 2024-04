2024-04-22 23:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆیی هەڵبژاردنەكانی عێراق رایدەگەیەنێت، ماوەی پێشكەشكردنی فۆڕمی بوون بە كارمەند لە رۆژی هەڵبژاردن بۆ پەرلەمانی كوردستان…

The post كۆمسیۆنی هەڵبژاردنەكان بڕیارێكی نوێی دەركرد appeared first on Esta Media Network.