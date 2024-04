2024-04-23 15:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مەکتەبی هەڵبژاردن و ئاماری کۆمەڵی دادگەریی کوردستان رایدەگەیەنێت، هیچ بیانوویەک بۆ دواخستنی هەڵبژاردن نییە. مەکتەبی هەڵبژاردن و ئاماری…

The post کۆمەڵی دادگەری: هیچ بیانوویەک بۆ دواخستنی هەڵبژاردن نییە appeared first on Esta Media Network.