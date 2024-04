2024-04-23 15:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەبڕیاری حکومەتی پەکین هەردوو ئاپی واتس ئەپ و سریدز کە لەلایەن کۆمپانیای مێتاوە خاوەندارێتی دەکرێت لە سەرانسەری چین…

