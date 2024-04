2024-04-24 01:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری بەنداوی دەربەندیخان رایدەگەیەنێت، ئەمساڵ بە بەراورد بە ساڵی رابردوو ئاستی ئاو لە بەنداوەكە نۆ مەتر و نیو…

The post بەڕێوەبەری بەنداوی دەربەندیخان: لە چەند رۆژی داهاتوودا بەنداوی دەربەندیخان سەرڕێژدەبێت appeared first on Esta Media Network.