2024-04-24 09:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی کۆیە بڵاویکردەوە، لە رووداوێکی هاتوچۆدا لەسەر رێگەی کۆیە بۆ ئاغجەلەر کەسێک گیانیلەدەستداوە. بە گوێرەی راگەیەندراوەکەی بەڕێوەبەرایەتیی…

The post بەهۆی رووداوێکی هاتوچۆەوە کەسێک گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.