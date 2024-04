2024-04-24 11:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئۆفیسی ھەولێری کۆمسیۆنی باڵای ھەڵبژاردنەکانی عێراق بڵاویکردەوە، ئەنجوومەنی کۆمسیارانی کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان، مەروان محمد سالحی بۆ بەڕێوەبردنی…

The post بەڕێوەبەری لقی هەولێری کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق گۆڕدرا appeared first on Esta Media Network.