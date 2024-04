2024-04-24 14:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

به‌مه‌به‌ستی دروستكردنی ئاگربڕ و رێگریكردن له‌ كه‌وتنه‌وه‌ی ئاگر، قائیمقامی سلێمانی لایەنە پەیوەندیدارەکان رادەسپێرێت دەست بە کاری پێویست بکەن.…

