2024-04-24 14:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دادگای شاهانەی سعودیە رایگەیاند، سەلمانی کوڕی عەبدولعەزیز، پاشای وڵاتەکەیان رەوانەی نەخۆشخانەی پسپۆڕی مەلیک فەیسەڵ لە شاری جددە کرا.…

