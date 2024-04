2024-04-24 21:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی ئاوی سلێمانی رایدەگەیەنێت، بڕیاری لێخۆشبوون بەڕێژەی 20% لە قەرزی كرێی ئاو لە بەرژەوەندیی هاوڵاتییان دەركراوە. بەپێی راگەیەندراوێکی…

The post راگەیەندراوێك لە بەڕێوەبەرایەتیی ئاوی سلێمانییەوە appeared first on Esta Media Network.