2024-04-25 00:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مامۆستایەكی بەشی ئابوری لە زانكۆی سلێمانی كە پسپۆری بواری ئابوریشە رایدەگەیەنێت، چاوەڕواندەكرێت دوای گرتنەبەری چەند رێكارێك بەهای 100…

The post د. خالید حەیدەر: دوای گرتنەبەری چەند رێكارێك بەهای 100 دۆلار دادەبەزێت بۆ 140 هەزار دینار appeared first on Esta Media Network.