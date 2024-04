2024-04-25 09:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك وەزیرانی ئیسپانیا لە پەیامێكدا دەڵێت، بیر لە ئەگەری پێشكەشكردنی دەست لەكاركێشانەوە دەكاتەوە پاش دەستپێكردنی لێكۆڵینەوە لەگەڵ هاوژینەكەیدا…

