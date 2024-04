2024-04-25 14:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران رایگەیاند، لیژنەیەک لەسەر گومانی بوونی گەورەترین گەندەڵی لە بەنداوی فاو پێکهێنراوە. سۆران عومەر ئەندامی ئەنجومەنی…

The post گەندەڵییەکی گەورە لە بەندەری فاو ئاشکرادەکرێت appeared first on Esta Media Network.