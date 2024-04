2024-04-25 14:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیژنەی باڵای دیاریکردنی نرخی کارەباى ستییەکان نرخی کیلۆواتی کارەبای موەلیدەی بۆ مانگی نیسان دیاریکرد، کە بریتییە لە 252…

The post نرخی کارەباى موەلیدەی ستییەکان بۆ مانگی چوار دیاریکرا appeared first on Esta Media Network.