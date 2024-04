2024-04-25 15:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی كۆمسیاران بڕیاریدا دەستبكرێت بە ناونووسینی چاودێرانی ناوخۆیی هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان. جومانە غەلای، وتەبێژی كۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەكان…

The post ناونووسین بۆ چاودێریی هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان دەستپێدەكات appeared first on Esta Media Network.