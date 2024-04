2024-04-25 15:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حکومەتی فیدڕاڵ داوای داهاتی ناوخۆی دوو مانگی یەکەمی ئەمساڵ لە حکومەتی هەرێم دەکات. بەپێی نووسراوێکی وەزارەتی دارایی عێراق…

