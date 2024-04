2024-04-25 17:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی بڵاویکردەوە، ناوی 13 هەزار کەمئەندام رەوانەی بەغداد کراوە بەمەبەستی بڕینەوەی مووچە بۆیان. وەزارەتی…

