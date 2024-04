2024-04-25 21:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق سەبارەت بە چەند پرسێک کۆبووەوە و لە بارەی پڕۆژەکانی میترۆی بەغداد و شەمەندەفەری خێرای نەجەف-کەربەلا…

The post ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق لە بارەی پڕۆژەی میترۆ و شەمەندەفەری چەند شارێک بڕیاریدا appeared first on Esta Media Network.