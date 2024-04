2024-04-25 21:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوسینگەی سلێمانیی کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بڵاویکردەوە، رۆژی هەینی و شەممە ناوەندەکانیان کراوە دەبن لەنێوان کاتژمێر 8:00…

The post کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق: هەینی و شەممە ناوەندەکانمان کراوە دەبن appeared first on Esta Media Network.