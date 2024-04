2024-04-25 23:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی باڵای حەج و عومرەی عێراق بڵاویکردەوە، خاوەنی چەند کۆمپانیایەک دەستگیرکران کە کاری بەلاڕێدابردنی هاوڵاتییانیان کردووە و بانگەشەی…

The post حەج و عومرەی عێراق: خاوەنی چەند کۆمپانیایەک دەستگیرکران لەسەر بانگەشەکردن بۆ حەجی بازرگانی appeared first on Esta Media Network.