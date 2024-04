2024-04-25 23:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکایەتیی شارەوانیی سلێمانی لە بارەی بەربەستکردنی بەشێکی شەقامی سۆران دەڵێت، ”لە رۆژی یەکشەممەوە بەربەست دەکرێت”. لە راگەیەندراوێکدا سەرۆکایەتیی…

