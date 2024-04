2024-04-26 10:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە لە شاری میلانی ئیتاڵیا خواردنی ئایسکرێم و پیتزا لە درەنگانی شەودا قەدەغە بکرێت بەهۆی نیگەرانییەکانی هاوڵاتییانی چەند…

