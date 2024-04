2024-04-26 13:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سامان نادر، بەڕێوەبەری سەنتەری فریاکەوتنی سلێمانی بە تۆڕی میدیایی ئێستای راگەیاند، ”باری تەندروستیی بریندارانی رووداوی هاتوچۆکەی دوکان جێگیرە…

