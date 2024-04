2024-04-26 17:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ 45 کەس دەستگیرکران کە هەوڵیاندابوو بە شێوەیەکی نایاسایی سنووری سلێمانی ببڕن. فەرماندەیی هێزەکانی سنووری عێراق بڵاویکردەوە، ئەمڕۆ…

