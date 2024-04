2024-04-26 17:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ لە دەریاچەی دووکاندا هاوڵاتییەک لەکاتی مەلەکردندا خنکا. قائیمقامیەتی دووکان بڵاویکردەوە، پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ لەکاتی مەلەکردندا لە دەریاچەی…

The post کەسێک لە دەریاچەی دووکان خنکا appeared first on Esta Media Network.