2024-04-26 19:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاتوچۆی سلێمانی بڕیاریدا لەمەوبەدوا رۆژانی هەینی هاتوچۆی بارهەڵگرەکان لە کاتژمێر 7:00ی بەیانی بۆ 7:00 ی ئێوارە لە چەند…

