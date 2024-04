2024-04-26 19:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

خواردنەوەی قاوە یەکێکە لە رۆتینەکانی زۆرترینی خەڵک، کە زۆر بەکارهێنانی چەندین زیانی لاوەکی لێدەکەوێتەوە، ئەمەش بەهۆی ئەو رێژە…

The post بەم رێگایە خۆت لە کاریگەرییەکانی زۆر بەکارهێنانی کافایین رزگاربکە appeared first on Esta Media Network.