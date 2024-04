2024-04-26 20:30:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامیەتی دەربەندیخان بڵاویکردەوە، ئەگەری سەررێژبوونی بەنداوی دەربەندیخان هەیە و هۆشداریش دەدات بە هاوڵاتییان. قائیمقامیەتی قەزای دەربەندیخان لە ئاگادارییەکدا…

